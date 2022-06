Todo lo que tenés que saber a la hora de decorar el jardín

Que nuestro espacio exterior sea pequeño no es excusa para no sumarle verde. Si tenemos un pequeño patio o una entrada de casa pequeña lo ideal es utilizar estantes, éstos no requieren mucho espacio, solo una pared disponible, y los estantes son súper fáciles de colocar.

Si queremos un estilo ecléctico podemos jugar con los colores de la pared y los estantes, y si a ellos les sumamos macetas con plantas: ¡alegría asegurada! Lo que debemos prestar atención, en este caso, será de incluir especies que se adapten a la cantidad de sol que reciban en esa pared, si queremos hacerlo más productivo podemos sumar hierbas para tener a la hora de cocinar a mano, estas son ideales ya que la mayoría de las plantitas que luego usamos como especias suelen ser pequeñas y no necesitan gran espacio para crecer.

Las macetas de Curadoras, las de la foto, son ideales para este propósito ya que tan pequeñas y lindas es suficiente para poner linda cualquier espacio pequeño.