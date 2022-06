Relax en casa: Disfrutando del fin de semana

Tomar clases de yoga trae doble beneficio: no sólo nos ejercitamos el cuerpo, sino también la mente, es una actividad a la que no podemos ponerle excusa ya que podemos realizarla en nuestro hogar con un poco de espacio y tiempo. Es importante disponer de un área que nos inspire tranquilidad, colores e iluminación suave, silencio o música tranquila y un aroma que nos guste serán suficientes para tener un momento con nosotros mismos. Las mismas condiciones son necesarias si nos gusta meditar, es importante hacerlo en un espacio que nos inspire, si no disponemos de una habitación podemos armar nuestro rincón, limpiar la habitación, correr algunos muebles y quitar de la vista todo lo que nos estimule, de ésta manera ya estamos dispuestos a relajarnos y ejercitarnos en nuestro propio hogar. Si tenes dudas de cómo armar tu espacio no te pierdas: Yoga en casa: hagamos un espacio para practicarlo.