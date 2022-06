7 ideas para darle más privacidad a tu patio

Para separar el patio o jardín de visitantes indeseados o miradas indiscretas, se pueden armar tabiques de tablones con jardineras en la base. Allí se pueden cultivar hierbas aromáticas y vegetales de plantas trepadoras como tomates y arvejas.

Este recurso ayuda a ganar privacidad con el plus de poder cosechar los propios vegetales. Para quien no se anima con la carpintería, siempre se puede comprar hecho. Pero para quien no le tiene miedo al clavo y los martillos y quiere usar materiales reciclados, las maderas de pallet protegidas con un buen sellador pueden ser una buena solución.