¿Qué son las casas inteligentes?

Hay que ir acostumbrándose a la idea de que, poco a poco, los sistemas automatizados nos reemplazarán en acciones tan básicas como prender el televisor, subir la calefacción, apagar las luces, el agua caliente, el microondas, etc., etc., etc. Pero ¿desde dónde programar los dispositivos electrónicos de mi casa?

Los teléfonos inteligentes llegan para quedarse con sus aplicaciones que responden a cada necesidad. Hace poco publicamos un libro de ideas sobre jardinería inteligente. Las casas inteligentes prácticamente no nos necesitan. Hasta los sistemas de seguridad pueden monitorearse personalmente desde el móvil.

Como vemos en la foto de arriba, de Vismaracorsi Arquitectos, además de inteligentes, las casas pueden ser bellas.