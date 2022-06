Chimeneas en el living: encanto y calidez

Ya entrado el otoño empieza a refrescar y nos vamos preparando para el invierno que se avecina. Si bien el tiempo que pasábamos al aire libre se limita a partir de esta época del año, lo compensa con esas veladas encantadoras que pasamos reunidos alrededor del fuego. Es por ello que el libro de ideas de hoy se enfoca en el diseño de livings que incluyan una chimenea.

Y ya que hablamos de livings, acá les acercamos otro libro de ideas para diseñar el mejor living-comedor.

Al momento de pensar en la distribución del living, no siempre recordamos que incorporar una chimenea puede ser no sólo una gran idea por sus ventajas prácticas, sino también por sus cualidades decorativas. Es que incluso aunque la chimenea en sí no sea gran cosa, el magnetismo del fuego es imposible de igualar.

Por no usar la chimenea durante gran parte del año es fácil omitirla cuando estamos planeando el diseño del living y en países de cuatro estaciones esto representa un trágico error. Nos estaríamos perdiendo de un elemento muy necesario prácticamente la mitad del año, que puede resultar decorativo cuando no está en uso distribuyendo algunas velas o flores en su interior y que además nos proporcionará ratos realmente inolvidables asando castañas o dsifrutando del fuego mientras tomamos una copa durante las noches más frías.

Otra razón de peso es que el calor que brinda el fuego tiene una calidad completamente diferente y muy superior a la de cualquier estufa eléctrica o incluso de gas.

Por todos estos motivos y algunos más que pasaremos a enumerar, es que dedicamos esta nota a la chimenea en el livings. Pronto se convencerán de que resulta indispensable.