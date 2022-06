Ideas geniales para incorporar agua a tu jardín

El primer paso que es necesario dar antes que nada, es estar seguros de cuál será la ubicación exacta del arreglo de agua y de cuánto espacio disponemos para su colocación. De acuerdo a esto, nos será más simple decidirnos por cuál es el mejor para nuestro jardín.

La posibilidad de un estanque en el exterior de tu casa, es una extraordinaria idea que más y más gana adeptos en todo el mundo. Son necesarios algunos puntos que no se pueden descartar bajo ningún motivo. La cantidad de sol que debe recibir ese espacio, no puede ser menos de cuatro horas por día porque de otra manera las plantas acuáticas no sobrevivirán. Tampoco árboles alrededor porque su sombra no permitiría el buen funcionamiento del estanque.