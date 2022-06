10 detalles maravillosos de la esencia asiática

Las rocas del jardín japonés no se colocan al azar en la decoración. Cada una ocupa un lugar denominado Iwakura . Se trata de as piedras destacadas que habitan en estos jardines. La piedra de basalto es una de las típicas. Las mismas no requieren de ningún trabajo, pintura o pulido.

Además de las piedras principales, siempre encontraremos piedras más pequeñas, esparcidas en derredor. Es que la representación de la naturaleza que encontramos en los jardines japoneses intenta recrear el impulso vital, aun en sus asimetrías.