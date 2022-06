Convertí cualquier espacio muerto en un baño espectacular

No hay lugar de la casa que necesite una mayor limpieza que el baño. Todos estamos de acuerdo en la luminosidad, los blancos y la higiene son fundamentales para tener un baño presentable. Esto se nota claramente cuando entramos a un baño ajeno o público: nos fijamos en la suciedad y vemos colores apagados, puertas que no cierran, piso mojado… En fin, un caudal de cosas que resultan en una experiencia no del todo agradable. ¿Quién de nosotros no tuvo una experiencia, digamos, traumática dentro de un baño? Por ejemplo: que se acabó el papel, que nos manchamos, que el agua comienza a subir sin temor por el tembloroso inodoro, lo que redunda en pánico ante la inminente certeza de que estamos en un gran y verdadero aprieto.

Cuando estamos en esas situaciones es cuando apreciamos verdaderamente a nuestro modesto baño. Y esperamos de nuestro baño lo que exigimos de otros. Por eso es importante la limpieza y el frescor en todo baño que se precie de ser digno. La verdad que no tiene precio entrar en un baño ajeno y encontrarnos con las cosas en su lugar, bien iluminado, con los colores perfectos.

Pero ¿qué pasa si necesitamos más de un baño y no tenemos espacio? Bueno, si disponemos de algún espacio vacío deberíamos ir pensando en darle una utilidad y ubicar allí un baño. ¿No es genial? Privacidad al ciento por ciento, mucha luz, espacio… Si esta idea te suena convincente y no demasiado arriesgada… ¡bienvenido! Este es el libro de ideas que estabas esperando, el que te dice cómo sacarle provecho a tu baño y ubicarlo en un improbable lugar.