8 casas argentinas absolutamente minimalistas

Nuestra segunda casa también juega mucho con el blanco aunque se atreve a darles toques de color, en el caso del living, con almohadones rojos y detalles decorativos que, al ser todo blanco, rápidamente llaman la atención. No podemos dejar de mirar el techo con ese color visón y las luces puntuales, sin dudas un minimalismo moderno, podemos apreciar que la decoración juega con los detalles, hay estantes pero no más que para apenas algunos elementos decorativos, no están llenos de cosas, lo cual hace la armonía del lugar.