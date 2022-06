Mostrame tu cocina… y te diré quien eres

La cocina es arte, alguien que cocina con el corazón, creatividad y cabeza se nota en su plato y en su cocina, por lo tanto, reconocer la cocina de un artista no es muy difícil. Como lo es su modo de ser, único y original, también lo es su cocina: es un ambiente que no sigue las reglas convencionales sino que crea las propias, muchas veces tiene un estilo ecléctico animándose a colores en lugares originales, tal vez la cocina no sea la clásica prefiriendo hornos de barros o cocinas eléctricas, suele utilizar como elementos decorativos utensilios fuera de lo común con formas suaves y orgánicas.