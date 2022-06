El Feng Shui a la oficina ¡y que fluya el éxito!

Pero ¡atención! no en cualquier parte del recibidor o entrada, si no a la izquierda. Y, otra cosa más, no lo pongas enfrentado a la puerta, si no querés que refleje la energía negativa del exterior.

Los espejos son objetos de cuidado para el Feng Shui ya que, si bien sirven para atraer la prosperidad en abundancia, también pueden jugar en contra cuando se colocan erróneamente o no reciben una limpieza periódica.

Como decíamos antes, con probar estos tips no perdés nada y, al contrario, podés atraer armonía y buena fortuna a tu trabajo. El Feng Shui tiene como premisa acelerar el proceso de fructificación del esfuerzo limpiando y aceitando los canales del flujo energético en la dirección correcta. Eliminar el estrés y crear un ambiente positivo es estratégico en una oficina.

Dejate aconsejar por el Feng Shui y prepará tu espacio para el éxito.

¿Qué consejo vas a implementar mañana mismo?

Después podés enterarte qué dice la astrología china sobre decoración en ¡el año del Mono de Fuego 2016!