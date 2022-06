Como ganarle la guerra a las polillas

La piel de naranja o de limón también es un buen repelente para las polillas. Podés poner algunas cáscaras secas en bolsitas de tul en varios rincones del vestidor o de los cajones, teniendo la precaución de que no to,en contacto directo con la ropa para no mancharla. De otro modo, la ropa no tendrá agujeros… pero si manchas amarillentas difíciles de eliminar. Otra alternativa es usar aceites esenciales de alguno de estos cítricos, que además de echar al enemigo llenarán tu casa de una rica fragancia.

