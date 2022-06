Una casa ecléctica en Roldán

Este juego que expresábamos hoy sobre las aberturas no solo tiene un efecto exterior sino que en los diferentes espacios donde aparecen generan una calidad espacial particular. Cada ambiente encuentra en este juego una característica que lo hace significativo, que le da una impronta determinada, y no solo cumplir con la función a la que están destinadas, sino ser parte de una composición total.

Si te intereso esta obra te recomendamos leer el siguiente artículo: discreta por fuera, hermosa por dentro