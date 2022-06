7 claves a tener en mente cuando se piensa el diseño de una casa

Muchos piensan que el proceso de diseñar y construir una vivienda ordenada es simple y se lleva naturalmente, como si hubiéramos nacido para ello. Pero no y más no: si no lo pensamos bien, puede convertirse en una odisea completamente traumática. No sólo por las ilusiones y las expectativas que ponemos (y que pueden no cumplirse) sino por todos los inconvenientes que nos pueden aparecer y para los que no estaremos preparados, ¡a menos que planifiquemos!

Si bien resulta necesaria la intervención de un profesional calificado, es importante saber qué podemos hacer para mejorar las relaciones entre los distintos actores que van a intervenir en casa uno de los procesos de formación de nuestra casa. ¿El objetivo? Reducir los conflictos. ¿La manera? La planificación.

Para lograr esto, en homify realizamos una guía básica para tener en cuenta.