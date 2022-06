6 fachadas de casas únicas y fascinantes

Esta fachada no hay dudas que lo que busca es no pasar desapercibida. con su parte central de vidrio y dos plantas, de noche se luce cual obra de arte. Las luces iluminan el interior y su intensidad, tanto adentro como afuera, se asimila a una casa de muñecas pero moderna.

Si bien la estructura general de la fachada es bastante clásica, se destacan las ventanas a los costados, en contraste con el blanco de las paredes, y, si no fuese por la parte central, diríamos que se trata de una típica casa inglesa. El vidriado no sólo permite que de noche esta casa se encienda sin perder el encanto que la destaca de día, sino que de día permite que iluminar la parte central de la casa, todo esto sin dejar la lado la privacidad ya que lo que queda expuesto detrás del vidrio no son habitaciones sino áreas de paso.