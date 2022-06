La comodidad de contar con un living acogedor

Si tenemos un living pequeño no es excusa para que no sea elegante, en caso de no tener mucho espacio, lo ideal es elegir pocos elementos pero llamativos, que resulten importantes, y con importantes no nos referimos a costosos, sino que resulten centrales en la decoración: una lámpara llamativa, un gran jarrón en la mesa del living o simplemente un vinilo en la pared que la haga protagonista. Lo importantes es no llenar el living de cosas, cuantas más cosas, más caos visual y menos se aprecian los elementos.

Podemos optar por un elemento en metal: el cobre es un elemento que con su tonalidad rosa puede destacar en casi cualquier ambiente, también el clásico dorado o plateado. Un elemento metalizado y será suficiente y elegante. Si te gusta este metal, no te pierdas: Decorar en cobre ¡y a brillar!