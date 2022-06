Decile chau a los malos hábitos en casa

No guardes cosas. La acumulación es algo que muchas personas sufren: guardo esto porque un día lo utilicé, tal vez lo pueda volver a usar , capaz le sirve a alguien , es lindo, no lo uso pero me da cosa tirarlo . Éstas y mil excusas más son clave para guardar cosas que no usamos. Lo cierto es que ocupan mucho lugar y, tal vez ni las veamos, pero sabemos que están allí y según el Feng Shui no permiten el flujo natural de energía.

Lo cierto es que acumulamos más de lo que necesitamos y utilizamos, un mal hábito a desterrar. A menos que sean cosas que utilices diariamente o periódicamente (si soles ir de vacaciones a acampar no tiene sentido que te deshagas de una carpa aunque la uses una vez al año), no vale la pena guardarlas.

Debemos sacar todo lo que tenemos y evaluar realmente si nos sirve, lo que no nos sirva pero esté en buen estado podemos destinarlo de dos formas productivas: venderlo o donarlo. El resto que realmente no sirva irá a la basura.