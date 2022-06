Componer desde el color

Alguna vez en una charla a la que asistí, le preguntaron a Paxi Mangado porque en sus obras no aparecía el uso del color, y el respondío simplemente que no sabía como usarlo. Ahora bien, ¿se puede prescindir en una obra del color?. Podríamos asegurar que no porque cada obra posee al menos el color natural de sus materiales. Y la otra pregunta que podríamos hacernos es: ¿podría una obra componerse como una unidad sin tener en cuenta al color como una variable mas dentro del diseño?. Nuevamente diríamos que no pues para que una obra sea un todo necesariamente la composición también respondería a una unidad de color determinada.

El estudio Kubik Lab nos da un claro ejemplo en esta obra en Anapoima, Colombia. No solo componen desde las proporciones y los espacios sino también que toman al color como una variante más para darle unidad a todo un conjunto.