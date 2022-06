El encanto de los jardines pequeños

El tamaño no importa cuando las ganas de disfrutar de las flores y las plantas aparece en tu vida. Por eso, a no decepcionarte porque tu jardín no tiene las dimensiones soñadas ni abunda en metros.

Lo que tiene peso realmente, es la onda que le sepas imponer a ese espacio exterior para convertirlo en tu compañero de momentos inolvidables.

Hoy queremos enseñarte una serie de trucos que serán una guía de inspiración para poner a punto tu jardín y estar orgulloso de que sea pequeño.