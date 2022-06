Visillos: la transparencia que embellece

Vamos a ver, al momento de salir a buscar lo que ofrece el mercado, que los tejidos de visillos se ramifican en diversas texturas, algunas entramadas con hilos de diversos colores. Hay que tener en cuenta, cuando se opta por un color para cortina, que la misma no será si no un detalle en el decorado de una habitación. No conviene sobrecargar un espacio con cortinas demasiado llamativas, sino usarlas para crear una armonía con respecto a las figuras centrales de cada ambiente, como la cama o el sofá.