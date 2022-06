¿Juego de comedor o juego con el comedor?

En este libro de ideas queremos recalcar que cuando del comedor se trata, tenemos mucha más libertad de la que creemos.

Y ya que hablamos de este ambiente, decidimos compartirles otro libro de ideas para cocinas y comedores integrados.

El comedor es ese lugar de nuestra casa en el cual juntarnos alrededor de la mesa con nuestra familia o amigos se convierte casi en un ritual. Con el ritmo de la vida moderna tiende a caer en desuso, ya que optamos por comer rápidamente en la mesa de la cocina o frente a la tele. Pero tenemos que reconocer que no hay nada más satisfactorio que compartir una comida increíble en una mesa espectacular y rodeados de nuestros seres queridos.

Puesto que en algunos casos no es un ambiente que utilicemos todos los días, hagamos de este espacio un lugar reservado para ocasiones súper especiales. Para ello debemos prestar especial atención al diseño del comedor y sacudirnos de encima algunos mitos.

El juego de comedor compuesto de sillas y mesa que se vende como un todo no es la opción aburrida que muchos creen. De la misma forma que mezclar sillas diferentes no es desprolijo, sino divertido. Y para los que no están del todo cómodos con estas dos soluciones, les presentamos un compromiso: sillas coordinadas y mesa que no forme parte del juego.

Les mostraremos dos ejemplos de cada opción que demostrarán que las tres pueden ser muy atractivas. La decisión final depende no solamente del gusto de cada quien, sino de cuestiones prácticas, a veces. Quizás vemos un juego de comedor que incluye mesa y sillas a un precio increíble. O tal vez hayamos heredado distintas sillas y nos gustan todas. O tal vez nos enamoramos de esa mesa rústica, que venía sin sillas y decidimos combinarla con algunos clásicos tipo sillas Eames, Tulip o Eiffel.

Sea cual sea el caso, lo que buscamos transmitir en este libro de ideas es que no hay reglas escritas y que si las hubiera pueden sentirse en total libertad de romperlas, en el afán de lograr un comedor que transmita nuestra personalidad, gustos e historia.