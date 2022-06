Comedores modernos, ¿qué es lo imprescindible?

Si no tenemos una habitación exclusiva para el comedor no debemos privarnos de la comodidad y el estilo de éste. Al tenerlo integrado a la cocina lo importante es que tanto la cocina como el comedor sigan un mismo estilo. Al ser el mismo lugar donde se preparan los platos y donde se come, lo ideal es que el sector en donde coloquemos las mesas tenga una decoración armónica, no hay nada más incómodo que comer en un lugar llenos de estímulos visuales. El ambiente donde comemos debe transmitirnos tranquilidad para poder disfrutar de los alimentos.

Si podemos, una opción que divide visualmente el comedor de la cocina es elegir diferentes pisos. Además de dividir es una manera de decorar el sector del comedor sin sumar muchas cosas en las paredes. La misma división la podemos lograr con diferentes colores en las paredes.