Y ahora… ¿Cómo diseñamos nuestro dormitorio matrimonial?

Así como en la decoración pensamos en los gustos de ambos, también en el mobiliario, lo ideal (y clásico) es que de cada lado de la cama haya una mesita de luz, por supuesto que con un velador en ellas, éste es un punto importante porque si bien la cama es compartida, no sucede lo mismo con las horas de sueño o incluso las costumbres. Hay personas que les gusta leer antes de irse a dormir y, si la lectura es interesante, puede extenderse hasta largas horas, por eso la iluminación de cada lado de la cama es importante, podemos optar por las luces a las que le podemos regular la intensidad, así cuando nos levantamos y la otra persona sigue durmiendo no la molestamos con una luz fuerte, o aquellas lámparas más puntuales en caso que nos guste leer. La idea es que cada uno tenga su iluminación y, en caso de ser encendida mientras el otro duerme, no se disperse o sea muy fuerte.

