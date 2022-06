La casa del sol naciente

Nos valemos del nombre de la vieja canción americana (the house of the rising sun, 1934) interpretada por The Animals, para titular esta obra donde el sol juega un papel más que singular. La presencia es tan notoria sobre toda la casa, tanto en sus exteriores y en sus interiores y el lógico uso del color blanco en sus superficies juega bajo dos efectos: repeler la radiación sobre la superficie de la casa y trasladar su luz a todos los rincones interiores de la misma, siendo estos dos efectos no una invención del studio arte, sino logros propios de la historia de la construcción del lugar. Solo somos luces y sombras, parece decir esta casa Minha, tan solo un juego de luces y sombras.