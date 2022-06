Diseño de baños: dejando atrás los azulejos

La piedra es uno de los materiales de construcción más resistentes, si no el que más resiste de todos.

Esta cualidad la convierte en una opción ideal para el baño, ya que la humedad no le hace mella. Como podemos ver en la foto, usar piedras en paredes o pisos hace destacar cualquier baño, llevándolo a un nivel muchísimo más alto. Eso sin contar que no necesita ningún tipo de mantenimiento, así que si bien puede ser un material más caro, la piedra compensa al no tener que hacer gastos en tratamientos posteriores.