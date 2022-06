¡S.O.S! Tuberías rotas ¿qué hacer?

Ya pasó, de acuerdo, ya pasó el susto. No obstante, no des por terminado el asunto hasta no haber tomado todas las precauciones necesarias para que el problema no se repita.

Considerá que a veces lo que se tapa por un lado hace eclosión por otro. Fijate de que la pared seque bien, si es que a fuga fue interna, y de que no se genere moho en la zona. En caso de que aparezcan hongos en la cocina o el baño, podés leer estos Trucos para mantener tu baño libre de moho.

