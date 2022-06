Nada por fuera, todo por dentro

El detalle del muro de vidrio que mencionábamos en la segunda imagen lo podemos ver ahora desde adentro, donde su existencia se verifica a través de la concreción de un paisaje particular para un espacio particular, que no necesita abrirse siquiera a el jardín de ingreso y vuelve a requerir un nuevo filtro de intimidad. El resultado, un jardín a demanda de un espacio interior que lo que logra es realzar el carácter y la suntuosidad de este espacio.