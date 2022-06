Sabios consejos para que construir sea más barato

No te espantes, aprender plomería o electricidad te demandará una inversión de tiempo que con creces recuperarás cuando tengas que, en un futuro, hacer vos misma los arreglos de tu casa. Por eso tratá de no perder detalle de cómo se llevan adelante las instalaciones de agua, de gas, de electricidad. Preguntá todo lo que puedas -obvio, no seas un plomo vos- para internalizar ese saber sagrado que es la albañilería y el mantenimiento de un hogar.

Vas a ver que esta idea no sólo te ahorrará plata; también te dará grandes satisfacciones: ¿quién mejor que una para solucionar, en el futuro, los desperfectos de la casa o, en su defecto, saber exactamente qué problema existe para transmitirlo a quien contratemos?

Otro plano aéreo y muy detallado, esta vez de GGAL Estudio de Arquitectura.