Consejos para recolectar el agua de lluvia ¡Conciencia verde ya!

Un buen recurso para acumular agua son los tanques de cemento, hormigón o fibra de vidrio. Son materiales inertes que ayudan a mantener el agua en buen estado, si es que están cuidadosamente sellados. Hay que cuidar que no tengan fisuras para que no se desperdicie el agua por goteo, y verificar que no puedan ingresar insectos o roedores. Estos tanques se pueden colocar en una zona elevada, cerca de las zonas de lavado o de la manguera para regar el jardín.