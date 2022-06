Reformas en el hogar: guía para tirar abajo una pared

La arquitectura actual propone un nuevo tipo de intimidad, una con interiores despejados, espacios compartidos, paredes derribadas. ¿Querés probar? Este libro de orientará para saber de qué paredes podés prescindir y de cuales no; además, te tira abajo los miedos y te muestra que haciendo las cosas bien, tu casa también puede verse como las de las fotos de homify.

Derribar una pared de interiores es engorroso, hay que decirlo. De acuerdo al tamaño y material de que esté hecha, vas a tener polvillo, escombros e incomodidad hasta que la obra se finalice. Obviamente, una quisiera que de un día para el otro la pared ya no esté y que aquí no ha pasado nada. Bueno, pues no es tan, tan sencillo.

Pero si estás indecisa, o si tomaste la decisión pero no sabés bien qué pasos dar, esta guía es justo lo que buscabas. Te contamos cómo llevar adelante tu proyecto de reforma en el hogar sin correr riesgos y de la manera más práctica posible. ¡Adelante!