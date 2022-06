Esas lindas mesitas de luz

La clásica pila de libros es un must para los amantes de la lectura, en primer lugar es una linda manera de decorar, podemos elegir aquellos que más nos gusta su encuadernado o simplemente aquellos que ya no queremos tener en la biblioteca, pero si tenemos la costumbre de leer antes de irnos a dormir ( y si no la tenemos, deberíamos) un punto extra es que podemos sumar a esa pila el libro que estamos disfrutando por éstas noches.

Podemos ponernos un poquito más creativos y optar por forrarlos todos igual o de manera que combinen, el clásico papel madera siempre queda bien, pero también existen estampados que invitan a soñar. De ésta manera generamos un composé que traspasa el contenido de los libros y los protegemos de posibles daños.