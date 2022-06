Útiles consejos para llevar el encanto rústico a tu hogar

Los colores cálidos y los tonos tierras son un must si de estilo rústico hablamos, podemos optar por los clásicos beiges o blancos como color base y sumarle calidez en tonos más amarronados o naranjas, por supuesto que esto no implica que cada rincón de la casa esté en colores neutros, podemos elegir sumarle colores brillantes en detalles como los marcos de las puertas o las ventanas, o también con un gran mueble que impacte pero no quite la armonía.

Por eso, si no somos expertos en decoración, una manera de asegurarnos una buena armonía es elegir colores neutros como base e ir sumando color de a poco, de ésta manera no nos la jugamos tanto como combinar dos colores fuertes en el living y las paredes sin saber cómo quedarán.