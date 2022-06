¿Cómo iluminar el jardín?

La luz LED ha venido a revolucionar toda una industria de objetos lumínicos y tiene muchas ventajas que debemos considerar: si bien en el corto plazo parecen costosas, lo cierto es que es un gran ahorro a futuro ya que tienen una durabilidad muy superior a las luces tradicionales halógenas; otra ventaja es que no produce calor por lo que ¡son ideales para las noches de verano!; además son sumamente ecológicas. Pero tienen un detalle que debemos tener en cuenta: su luz es unidireccional lo que implica que, a diferencia de la luz amarilla, sólo apunta para un sólo lugar, no se esparce y no ilumina el radio cercano al foco. Pero si esta es la opción que nos interesa, podemos lograr un grandioso reflejo con lentes o paneles blancos, dos objetos que funcionarían como rebotadores de la luz.