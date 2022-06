Bases sólidas para casas eternas

Ahondando más en las cuestiones naturales a las que pertenece el terreno loteado, toca plantear el tema del suelo. El indispensable conocer el tipo de suelo de un terreno antes de construir. O sea, si el terreno está en la ciudad, obviamente que podés saber de sus características viendo las condiciones en que las casas vecinas se encuentran.

Esto no quiere decir que no puedas hacer un castillo sobre la arena, como vemos que hizo Yupana Arquitectos.Quiere decir que conociendo si se trata de un suelo más o menos duro, más o menos arcilloso, más o menos húmedo, podrás programar los materiales y características de los cimientos, amén de toda la estructura de la casa, en tanto algunos suelos no soportan el peso de varias plantas, por dar un ejemplo.

¿Cómo conocer las cualidades de las aguas freáticas, la cantidad de roca o de arena? Si el propietario del terreno no te brinda esa información, deberías asesorarte por especialistas. ¡Encontralos en homify!