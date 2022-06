¿Cuál es el mejor lugar para ubicar mi televisor?

Esta opción es polémica: mucha gente rechaza comer frente al televisor, dicen que es una mala costumbre que impide el diálogo durante la comida. Y es cierto. Pero también tenemos la libertad de no prenderla y hacerlo sólo para ocasiones especiales, como un partido de fútbol. Es una opción, no la mejor, pero una al fin y al cabo. Además, ¿quién nos dice que mirar un programa mientras se come no puede ser también divertido? Es nuestra decisión.

