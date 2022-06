6 trucos geniales para limpiar el horno ¡sin usar químicos!

Luego de una buena comilona viene el momento de limpiar… ¡qué fiaca! Sólo darle una limpieza a los platos es un trabajo indeseable, pero a esto hay que agregarle la dura limpieza del horno. La grasa y los restos de comida pueden aferrarse en las paredes y en la puerta del horno como una garrapata a un pobre perrito.

Por eso es que las limpiezas del horno deben ser regulares, para que el olor a grasa quemada no invada nuestro hogar y, lo más importante, para que la cocina funcione bien.

En el mercado hay muchos limpiadores para hornos hechos a base químicos sintéticos, y aunque no todos son malos, podemos decir que muchas veces no son adecuados porque contienen ingredientes tóxicos y contaminantes. Cuando se trata de nuestra comida, o el lugar donde la ponemos, es mejor alejar todo tipo de elementos nocivos, ya que no queremos causar estragos a nuestra salud o deteriorar la calidad de nuestra comida.

En este libro de ideas tenemos 6 consejos que sin dudas harán que nuestro horno quede impecable sin usar ningún elemento dañino para nuestra salud.