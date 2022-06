Esquinas sin uso en el jardín – ¡8 ideas para solucionarlo!

Si tu jardín tiene un rincón que no sirve para el césped o plantas porque no recibe suficiente luz solar o por otro motivo, la mejor manera de aprovecharlo es adaptar ese espacio para que sea un área de descanso. Ésta opción no requiere mucha reforma, aunque por supuesto la podemos dejar diez puntos con un techo, lo esencial es tener unos muebles que resistan al aire libre, si optamos por colocar un techo tenemos la tarea más fácil ya que podemos agregar almohadones a los sillones o éstos últimos pueden ser de madera ya que, techada, no recibirá mucho maltrato del clima. Lo ideal es pensar qué queremos hacer allí, si queremos tirarnos en reposeras u optar por una mesita para disfrutar de tragos y comidas allí, también podemos elegir un lugar con cómodos bancos. La idea es crear en ese espacio un lugar de descanso donde pasar los días disfrutando al aire libre de la manera que más nos gusta.