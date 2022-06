Cómo lograr un comedor cómodo en una casa pequeña

Si tenemos poco espacio la clave es elegir muebles que se adapten al mismo, por supuesto que no significa que necesariamente debemos tener muebles pequeños, sino funcionales. La mesa es uno de los puntos fundamentales a tener en cuenta para poder disfrutar todas las comodidades sin tener que renunciar a una armonía visual. La mejor inversión para éstos espacios es una mesa plegable, existen muchos modelos, desde las clásicas para cuatro comensales que se puede expandir para más, hasta aquellas que son modulares pequeños, tipo mesa de arrime, que se abre y pueden llegar a caber hasta seis personas o aquellas que se guardan paralela a la pared y no ocupa ni un centímetro cuando no la estamos utilizamos. Lo importante es evaluar el espacio disponible una vez que la mesa esté abierta, si bien es cierto que necesitamos un cierto espacio, la realidad es que la mesa una vez abierta es utilizada para comer y ya, no hace falta más que el espacio para ubicar las sillas o los bancos y estar cómodos, una vez terminada la comida todo vuelve a su lugar.