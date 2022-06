¿Una bodega en casa? ¡Sí! Animate que se puede

La temperatura ideal para preservar el vino es de 13 grados Celsius. Podría existir un rango de entre 7° y 18°, pero no más allá. Una temperatura más baja no permitirá el añejamiento dentro de la botella mientras que las temperaturas más altas directamenten cocinarán el vino acelerando su maduración, lo cual no es recomendable, ni deseable. Hay que tener mucho cuidado porque las fluctuaciones frecuentes de temperatura son muy dañinas, hay que evitarlas a toda costa.

La bodega de la foto es un buen ejemplo de cómo podemos incluir un espacio simpático para tomarnos una copa de vino con algunos amigos.