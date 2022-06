Livings: creando espacios con arte y diseño

En el libro de ideas de hoy queremos compartirles 6 tips para convertir el living en una galería de arte.

Y ya que hablamos de cómo incorporar arte en nuestros espacios, queremos acercarles este otro libro de ideas con varios consejos para hacer más interesantes nuestras paredes.

Convertir el living en una galería de arte es mucho más fácil de lo que parece. No queremos decir con esto que debamos invertir grandes cantidades en piezas de artistas renombrados ni mucho menos. Todos tenemos recuerdos, fotografías, posters, esculturas o adornos por los que nos sentimos atraídos en su momento y seguramente podamos catalogar este conjunto de piezas como nuestra pequeña colección .

Por otro lado, si nos hemos dado cuenta que nuestras paredes y espacios se sienten vacíos porque nuestro foco ha estado puesto en otro lado, siempre podemos hacernos de cuadros o fotos realmente fascinantes que no tienen ningún costo en las galerías gratuitas de Wikipedia, por ejemplo. El gasto sería la impresión y los marcos y si bien no hay muchas formas de ahorrar imprimiendo, es posible hacer nosotros mismos la parte del enmarcado y ahorrar por ese lado. Otra recomendación es seguir a artistas emergentes, ya que no sólo estaremos dándole un empujón a individuos muy talentosos que están empezando, sino que también encontraremos obras de arte geniales a mejores precios que las de artistas muy famosos. Aquellos de nosotros que tengamos una vena artística podemos probar con la fotografía, la pintura, el dibujo o la escultura y ver qué tal.

Como decíamos más arriba, la idea del living como galería de arte se trata mucho más de cómo presentar estas piezas que de armar una colección en sí.

Por ello la finalidad de esta nota es que una vez tengamos nuestra colección, el ambiente social por excelencia que es el living sirva como un lugar de exhibición.

Para ello debemos tener en cuenta varias cosas antes de empezar. La paleta de color que queremos lograr: no existen reglas, pero sí debe ajustarse al gusto de cada uno. Luces especiales que destaquen las piezas más importantes, ya sean cuadros, esculturas o adornos. Mezclar varios estilos y formas. Dejar espacio entre el arte y el mobiliario o el conjunto resultará abrumador más que artístico. Elegir con cuidado los tipos de marcos que vayan con las pinturas, dibujos o fotografías, con las paredes y con el estilo del ambiente en general. Por último, tenemos que buscar un conjunto que se sienta fluido, orgánico y para nada forzado.