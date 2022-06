Ambientes vintage: ¿cómo lograrlos?

Si bien no todas las casas tienen chimeneas y tener una en el cuarto es aún más extraño, tenerla es algo sumamente hermoso y cálido en invierno. Su diseño es un precioso accesorio y resalta los atributos vintage de la decoración.

Si nos animamos, la podemos pintar de un color brillante para que sobresalga y contraste con el resto de la habitación. Si no tenemos una y no hay una estructura como para agregarla, podemos pensar en utilizar alguna a gas con el formato de las antiguas chimeneas: son prácticas, calientes y con un grandioso toque vintage.