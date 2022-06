¿Amás a los animales? Llená tu casa de su espíritu

Los animales domésticos no dejan de ser animales y suelen ser posesivos con sus juguetes, sus mantas y los tachos desde los cuales toman agua y se alimentan. Por eso, si queremos tener una mascota bien cuidada y feliz, debemos asegurarnos de que tengan un lugar de la casa que les sea propio; un espacio en el que puedan refugiarse o sentirse seguros para poder, de esta manera, dormir en paz. Además, si queremos que esté cómodo, debemos darle un lugar con calor para que no pasen frío.

Debemos mantener la limpieza de estas áreas para evitar el contagio de pulgas y garrapatas.

Si no queremos invertir en un sofá personalizado, podemos reparar un viejo almohadón o sofá, dependiendo del espacio que tengamos y del tamaño del animal. Debemos recordar que a los animales no les gustan los cambios por lo que no se sentirán contentos con un cambio regular de este mobiliario.