Seis súper ideas para atesorar vino en casa

Si no disponemos de un sótano, ¡no hay problema! Podemos probar la opción más tradicional de colocar un estante de vino directamente en la cocina. Por supuesto que esto no mantendrá las temperaturas como lo hace una bodega eléctrica o un sótano. Pero no hay que preocuparse: el vino es una de las cosas más delicadas y al mismo tiempo menos delicadas del mundo.

Podemos fabricar nuestro estante en un lugar oscuro, fresco y seco para obtener los mejores resultados. Por ejemplo, no coloquemos un estante del vino cerca de un horno, estufa o lavavajillas, ya que el calor y el vapor de estos artículos harán que fluctúe la temperatura del vino.