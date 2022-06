Las reglas del living… ¡deben romperse!

En la actualidad, el televisor se convirtió en la pieza central de la mayoría de los living. Una de las razones es que los ambientes son cada vez más pequeños y no hay espacio para dedicarle su propio ambiente a la sala de entretenimiento. De ese modo el living se mezcla con la tecnología y la diversión multimedia. Es un dilema comprensible, pero no hay necesidad de que el televisor ocupe el centro del escenario. La disposición de los muebles deberían apuntar a compartir un espacio común y no a mirar la televisión. Intentemos no apuntar los muebles hacia el televisor, que puede estar en otra zona o más oculto que lo que indican las reglas modernas del living.