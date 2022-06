Manualidades con los chicos – ¡Aprendizaje y diversión!

HOME UP

De nada sirve enseñar si no es través del ejemplo. Hablarle de ecología si después no se acciona, no tiene sentido. A través de los proyectos de DIY, pueden reciclar y reutilizar elementos en desuso para darles una nueva vida.

Mantené los ojos abiertos para recuperar las cosas que podrían usarse nuevamente como frascos de plástico, envases, juguetes rotos y restos de pinturas. Mantené una gran caja donde puedas ir guardando estos elementos ya limpios y cuando sea el momento de crear, desplegá todo sobre la mesa y deja volar la imaginación.

Idea: reciclar un antiguo mueble para ellos. Inspirate en está divina mesita de luz de Home Up.