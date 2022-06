Desde el lejano oriente – ¡decoración diferente!

Algo clásico de la cultura islámica, y tal vez una de las cosas que más se extendieron por el mundo, son los arabescos, esas figuras extravagantes que evocan las formas de las flores, hojas, frutos y hasta animales es clásico de la cultura oriental, aunque también muy extendido en Europa en la edad media. Éstas hermosas formas son un must en cualquier hogar y, también, en cualquier formato, podemos elegir su elegancia para alguna puerta, ventana u objeto decorativo de hierro o también en textiles como almohadones, alfombras o cortinas, debemos saber que es algo que llama la atención, por lo tanto no debemos abusar de éstas formas. Si elegimos textiles vamos a saber que no sólo las mágicas formas nos enamorarán, sino los colores utilizados suelen dar ese toque de sofisticación digno de los palacios orientales.