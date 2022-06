Mamparas: 7 tips para elegir mejor

Si nuestro baño no es lo suficiente grande o, también, si es lo suficiente grande, una opción elegante y moderna son las cabinas para la ducha. En caso de tener poco espacio y no tener bañera, una cabina para ducha hará de éste espacio un lugar con mucho estilo y hará que disfrutes mucho más de tu baño. En cambio, si disponemos de un baño grande donde podemos dividir el espacio para una bañera por un lado y, aparte, un espacio para la ducha, sería un despropósito no tener una cabina allí. Si estas pensando en adquirir una, en homify te damos los siete consejos que te ayudarán a elegir lo que más te conviene para que tus baños se transformen en un viaje de relajación.