Así se diseña la casa de tus sueños

Siempre seamos realistas con la evaluación. Esto será útil si tenemos, por ejemplo, un dormitorio pequeño y queremos agregarla un vestidor. No, primero miremos bien y seamos realistas. Toda idea tiene un límite, y ese límite es la realidad.

Esto, sin embargo, no debería frustrarnos para nada. Por el contrario, es una forma de aprender y de no derder tiempo. También debemos prestarle especial atención al presupuesto. La casa de nuestros sueños no puede costar más dinero del que disponemos.