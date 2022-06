Los NO en la decoración de interiores

Nos encanta esa mesa que era de nuestra abuela: es enorme y de una madera oscura y robusta pero… ¡todo el living es minimalista! ¿Cómo hacer entonces?

Si queremos generar un comedor confortable y uniforme, no debemos intentar hacer encajar los muebles que no encajan con la decoración. Por mucho que nos guste, eso no hará que se transforme en un objeto apto para la elección decorativa de nuestro living. Lo mejor será ponerlo en otra parte de la casa, venderlo o regalarlo.