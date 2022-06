Lo importante no es la caja, sino su contenido

En una primera forma de acercarnos a una obra, podríamos acordar (usted y yo) que la primera idea que se nos presenta para entender esta vivienda es pensarla como si se tratara de una caja. Ahora bien, decíamos al principio que esto no deja de ser una mirada reductiva. Si empezamos a ajustar la mirada, nos encontramos con la primera cuestión, de que no se trata de una caja sino que son dos. Que la planta baja se materializa de una manera diferente utilizando unas especies de placas verticales que marcan una línea muy definida de corte entre la planta alta y la planta baja y que esa línea no solo se materializa ahí sino también que se proyecta donde aparecen las aberturas.